С монумента "Родина-мать" в Киеве начали снимать советский герб. Фото, видео

Отмечается, что работы идут в рамках проекта "Трезубец Родины". Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ – украинский трезубец.

На снимке видно, что уже спустили на землю элементы "колосьев" с советского герба.

Фото демонтажа также опубликовало издание Telegraf.

Экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выложил видео, как снимают один из элементов.

Контекст:

"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015-го законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти называли технические и финансовые.

В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.

7 июля 2022 года в "Дії" начался опрос относительно будущего символики на щите монумента "Родина-мать". 85% участников опроса поддержали идею установить на нем трезубец вместо герба СССР.

13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать". Его монтаж должен быть завершен до 24 августа.