Монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать до Дня Независимости

"У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", – сказал он.

Савчук считает, что это решение – не формальный шаг и для него есть все основания.

"Если мы составим все пазлы, то увидим картину совершенно новой жизни монумента, опирающегося на те факты, которые для меня являются определяющими: созданный в Украине, созданный усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых. Он является уникальным памятником науки и техники", – отметил чиновник.

По его словам, монумент сейчас "обретает вторую жизнь".

"Почему сейчас? Потому что именно сейчас, во время полномасштабного вторжения, этот монумент для киевлян, для украинцев, проживающих в Киеве, в Украине, борющихся с врагом, этот монумент начал приобретать другое значение. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа. Мы знаем факт, опирающийся на легенду, что "Родина-мать" развернута на северо-восток. И именно от северо-восточного врага она защищает нашу землю, наш люд. В интернете можно встретить и новое название достопримечательности – и оборонительница, и защитница, и оберег, и вторая киевская Оранта. Так что можно акцентировать и на этом", – пояснил Савчук.

Он ожидает, что Министерство культуры и информационной политики утвердит решение ученого совета о переименовании монумента до 24 августа – Дня Независимости Украины.

"Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Я утвердил график необходимых действий, чтобы достичь этой цели в канун Дня Независимости. И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов – смена герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", – добавил директор музея.