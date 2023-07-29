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ОБЩЕСТВО

Монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать до Дня Независимости

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Монумент хотят переименовать на "Украина-мать"
Монумент хотят переименовать на "Украина-мать"
Фото: depositphotos.com

Монумент "Родина-мать" в Киеве будет переименован на "Украина-мать". Такое решение принял ученый совет Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, рассказал 29 июля в интервью "Українському радіо" гендиректор музея Юрий Савчук.

"У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", – сказал он.

Савчук считает, что это решение – не формальный шаг и для него есть все основания. 

"Если мы составим все пазлы, то увидим картину совершенно новой жизни монумента, опирающегося на те факты, которые для меня являются определяющими: созданный в Украине, созданный усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых. Он является уникальным памятником науки и техники", – отметил чиновник. 

По его словам, монумент сейчас "обретает вторую жизнь". 

"Почему сейчас? Потому что именно сейчас, во время полномасштабного вторжения, этот монумент для киевлян, для украинцев, проживающих в Киеве, в Украине, борющихся с врагом, этот монумент начал приобретать другое значение. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа. Мы знаем факт, опирающийся на легенду, что "Родина-мать" развернута на северо-восток. И именно от северо-восточного врага она защищает нашу землю, наш люд. В интернете можно встретить и новое название достопримечательности – и оборонительница, и защитница, и оберег, и вторая киевская Оранта. Так что можно акцентировать и на этом", – пояснил Савчук. 

Он ожидает, что Министерство культуры и информационной политики утвердит решение ученого совета о переименовании монумента до 24 августа – Дня Независимости Украины. 

"Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Я утвердил график необходимых действий, чтобы достичь этой цели в канун Дня Независимости. И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов – смена герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", – добавил директор музея. 

Контекст:

"Родина-мать" – монументальная скульптура в Киеве, установленная в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота монумента с постаментом – 102 м.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, запретив советскую символику. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Однако герб СССР со щита "Родины-матери" в Киеве так и не демонтировали. Среди причин, мешающих демонтировать герб, в Украинском институте нацпамяти называли технические и финансовые. В декабре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтаж герба СССР будет стоить миллионы гривен.

7 июля 2022 года в "Дії" начался опрос о будущем символики на щите монумента "Родина-мать". 85% участников опроса поддержали идею установить на нем трезубец вместо герба СССР. 

13 июля Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита, предусматривающий замену советского герба на трезубец. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: памятник, декоммунизация, скульптура, Юрий Савчук, переименование, Министерство культуры и информационной политики
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