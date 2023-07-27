В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину. Фото

Демонтированные памятники, располагавшиеся ранее на улице Украинской повстанческой армии и в Березовом сквере, временно будут храниться на территории КП "Декоративные культуры". Об их дальнейшей судьбе в горсовете не сообщают.
По данным интернет-издания "Полтавщина", предварительно известно, что бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а Ватутина отправят в "Парк советского периода" в Сумской области.
Решение демонтировать и перенести памятники советским генералам Алексею Зыгину и Ватутину, а также Пушкину депутаты Полтавского городского совета приняли 7 апреля 26 голосами из 28 присутствовавших. После этого бюст Пушкина, в частности, закрыли черной тканью. Памятник Пушкину был установлен в Полтаве в 1987 году к 150-летию со дня смерти поэта.
Памятник Зыгину будет демонтирован позднее, после подготовки – из-за веса конструкции и сложности работ.
Декоммунизация в Украине началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. В рамках декоммунизации власти должны переименовать все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, и демонтировать советские памятники.
После открытого вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.
В июне 2022 года при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Среди его задач – координация переименования топонимов и демонтажа советских памятников.
За прошлый год памятники Пушкину убрали в Харькове, Николаеве, Днепре, Житомире, Ужгороде, Тернополе, Краматорске и других городах.
Верховная Рада Украины 3 мая 2023 года приняла законопроект №8273, известный как "АнтиПушкин". Он создал правовые основания для изъятия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины памятников, являющихся символикой коммунистического тоталитарного режима или российской имперской политики.