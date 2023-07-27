В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину. Фото

Последние месяцы перед монтажом памятник Пушкину в Полтаве был обмотан черной тканью Фото: Павел Дацковский / Gordonua,com

Демонтированные памятники, располагавшиеся ранее на улице Украинской повстанческой армии и в Березовом сквере, временно будут храниться на территории КП "Декоративные культуры". Об их дальнейшей судьбе в горсовете не сообщают.

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По данным интернет-издания "Полтавщина", предварительно известно, что бюст Пушкина будет передан в Полтавский краеведческий музей, а Ватутина отправят в "Парк советского периода" в Сумской области.

Решение демонтировать и перенести памятники советским генералам Алексею Зыгину и Ватутину, а также Пушкину депутаты Полтавского городского совета приняли 7 апреля 26 голосами из 28 присутствовавших. После этого бюст Пушкина, в частности, закрыли черной тканью. Памятник Пушкину был установлен в Полтаве в 1987 году к 150-летию со дня смерти поэта.

Памятник Зыгину будет демонтирован позднее, после подготовки – из-за веса конструкции и сложности работ.