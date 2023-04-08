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Полтавский горсовет решил демонтировать памятник Пушкину, а также советским генералам Зыгину и Ватутину

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В Украине уже убрали ряд памятников Пушкину в разных городах
В Украине уже убрали ряд памятников Пушкину в разных городах
Фото: poltavahistory.org.ua

Депутаты Полтавского городского совета 7 апреля приняли решение демонтировать и перенести памятники советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Куда именно перенесут памятники, в пресс-службе не уточнили.

Ddsnews.ua отмечает, что все три памятника неоднократно обливали краской. 

Решение горсовета поприветствовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он написал в Telegram, что экспертный совет Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал городу это сделать.

"В Полтаве процесс очистки пространства от российских и советских символов проходит дискуссионно. Но надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и пойдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I", – добавил министр. 

Контекст:

Декоммунизация в Украине началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. В рамках декоммунизации власти должны переименовать все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, и демонтировать советские памятники. 

После открытого вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

В июне 2022 года при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Среди его задач – координация переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

За прошлый год памятники Пушкину убрали в Харькове, Николаеве, Днепре, ЖитомиреУжгородеТернополеКраматорске и других городах.

Теги: Полтава, памятник, горсовет, Александр Ткаченко, декоммунизация, Александр Пушкин, генерал Ватутин, демонтаж
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