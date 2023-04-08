Полтавский горсовет решил демонтировать памятник Пушкину, а также советским генералам Зыгину и Ватутину

В Украине уже убрали ряд памятников Пушкину в разных городах Фото: poltavahistory.org.ua

Куда именно перенесут памятники, в пресс-службе не уточнили.

Ddsnews.ua отмечает, что все три памятника неоднократно обливали краской.

Решение горсовета поприветствовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он написал в Telegram, что экспертный совет Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал городу это сделать.

"В Полтаве процесс очистки пространства от российских и советских символов проходит дискуссионно. Но надеемся, что в конце концов он сдвинется с места и пойдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I", – добавил министр.