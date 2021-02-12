На АРМА давят, чтобы выковырять у государства "грязные" активы – политолог

Политики оказывают давление на Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, стремясь получить рычаги контроля над АРМА, считает политический эксперт Игорь Петренко.

Руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), стало мишенью политического давления, в том числе со стороны некоторых представителей власти, которые "подыгрывают теневому капиталу". Как пишут "Українські новини", такое мнение высказал политический эксперт Игорь Петренко, комментируя информацию об угрозах и давлении на сотрудников АРМА.

"Сами руководители АРМА ранее высказывали подозрения, что за запугиваниями, попытками дискредитации сотрудников агентства и дезорганизации его работы стоят лица, чьи активы правоохранители арестовывают по уголовным производствам и передают в управление АРМА. И часто им помогают в Верховной Раде политики, а также различные юридические фирмы, чей профиль – выковыривать у государства "грязные" активы и возвращать их клиентам. Можно вспомнить, в частности, нардепа [от "Слуги народа"] Галину Янченко, которая всячески продавливает законодательные нормы, которые позволят не только ослабить АРМА, но и впоследствии вывести арестованное имущество некоторых крупных игроков времен президентства [Виктора] Януковича", – считает политолог.

По его мнению, политики оказывают давление на агентство, "стремясь получить рычаги контроля над АРМА".

"Однако эта структура должна быть вне политики. Поэтому желательно, чтобы Офис президента, а также глава МВД Арсен Аваков обратили внимание на происходящее. Свиные головы – это уже слишком, попахивает методами мафии, описанными в "Крестном отце", – заключил Петренко.

4 февраля пресс-служба АРМА сообщила, что в отношении сотрудников агентства "продолжается систематическое давление в форме запугиваний, прямых угроз и дискредитационных акций". В частности, неизвестные разбили окна в авто и облили кровью подъезд, где живут руководители АРМА.