Прослушка Гончарука. СМИ назвали имя того, кто сделал запись

Издание "Главком" сообщило, что запись закрытого заседания некоторых членов Кабмина при тогдашнем премьер-министре Алексее Гончаруке в сентябре 2019 года сделал сотрудник Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционные и других преступлений.

По данным СМИ, следствие знает, кто записывал заседание министров и Гончарука, проходившее 27 сентября 2019 года Фото: Олексій Гончарук / Facebook

В сентябре 2019 года сотрудник Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционные и других преступлений (АРМА), Виталий Сигидин записал служебное совещание тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на данные следствия.

Речь идет о заседании от 27 сентября 2019 года. В нем участвовали Гончарук, тогдашние министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, заместитель министра финансов Василий Шкураков, председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, руководитель газового департамента НАК "Нафтогаз України" Андрей Фаваров, начальник управления менеджмента активов АРМА Виталий Резник и начальник отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА (ныне – временно исполняющий обязанности главы АРМА) Виталий Сигидин.

Как отмечает издание, в ходе совещания обсуждались вопросы готовности страны к отопительному сезону 2019/2020, в частности, последствия возможного прекращения транспортировки природного газа через территорию Украины и заключения нового контракта между "Нафтогазом України" и "Газпромом" (Россия), отдельные аспекты деятельности АРМА, управление государственными ТЭЦ, вопросы сотрудничества государства с Международным валютным фондом в контексте вопросов оплаты за газ и тому подобное.

На совещание не были приглашены представители СМИ и другие посторонние лица для предотвращения афиширования информации, распространение которой могло бы нанести непоправимый вред интересам государства, в том числе в сфере энергетической безопасности.

Однако, как выяснило следствие, Сигидин, выполняя просьбу тогдашнего главы АРМА Антона Янчука, тайно записывал совещания с помощью электронных цифровых наручных часов Apple Watch.

В тот же день примерно в 22.00 Сигидин, находясь у административного здания АРМА, передал копию аудиозаписи совещания начальнику юридического управления АРМА для прослушивания, анализа и высказывания своего мнения по поводу его проведения. В дальнейшем эту аудиозапись распространили среди работников АРМА.

В январе 2020 года на сайте издания "Стопкор" опубликовали стенограмму заседания с этого совещания. Издание объяснило, что получило записи по электронной почте от неизвестного адресата.

Это не первые записи с заседаний Гончарука, которые попали в сеть. 15–16 января 2020 года на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, некоторыми членами его Кабмина и руководством Нацбанка. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".