СБУ открыла дополнительное расследование по делу о прослушке Гончарука

В январе этого года в сети появилась запись, на которой якобы тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорит, что у президента Украины Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". В том же месяце СБУ начала расследование по статье о незаконной прослушке, а сейчас стало известно, что открыто еще одно производство – по статье о вмешательстве в деятельность госчиновника.

На опубликованных записях якобы Гончарук заявил, что он "полный профан в экономике" Фото: Олексій Гончарук / Facebook

Служба безопасности Украины открыла дополнительное производство в рамках расследования прослушивания кабинета бывшего премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "РБК-Украина", опубликованном 18 декабря.

Из ответа СБУ следует, что кроме производства, открытого в января 2020 года по ст. 359 (незаконное использование технических средств негласного получения информации), спецслужба сейчас также расследует производство, открытое по статье о вмешательстве в деятельность госчиновника (ст. 344 Уголовного кодекса).

"По изложенным вами обстоятельствам следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование по двум уголовным производствам по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 344 и ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе.

Отмечено, что следователь не дал разрешение на раскрытие данных о подозреваемых, потерпевших и сроках расследования указанных уголовных производств.

В январе на YouTube-канале "Как обмануть президента" появились аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, некоторыми членами его Кабмина и руководством Нацбанка. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Украины Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука". В тот же день канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями. Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

По этому делу в начале февраля прошли обыски в редакции программы "Гроші" ("1+1"), а также по месту жительства нескольких журналистов. В СБУ объяснили, что следственные мероприятия касались "создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным способом". Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что к прослушке Гончарука могут быть причастны несколько нардепов от "Слуги народа".