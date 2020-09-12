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"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ

Компания "1+1 Интернет", которая входит в группу "1+1 Media", должна будет получить согласование Антимонопольного комитета Украины для управления активами "Украинского Медиа Холдинга", сообщили в АРМА.

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АРМА объявила победителя конкурса на управление активами "Украинского Медиа Холдинга"
АРМА объявила победителя конкурса на управление активами "Украинского Медиа Холдинга"
Фото: depositphotos.com

Тендерный комитет Нацагентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), избрало компанию "1+1 Интернет" (входит в группу "1+1 Media") победителем конкурса по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга".

"Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно", – говорится в заявлении АРМА.

Впоследствии, добавили в агентстве, будет проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1+1 Интернет". Также управляющая компания должна получить согласование Антимонопольного комитета.

Кроме "1+1 Интернет", в конкурсе принимали участие "Издательство Украинский медиа дом", "Коммуникационный хаб "Экономика", "Объединенная Медиа Группа", ООО "Сегодня мультимедиа", ООО "1+1 Интернет" и "Издательский дом Масави".

"Украинский Медиа Холдинг" с 2013 года принадлежал украинскому бизнесмену Сергею Курченко (он купил его у Бориса Ложкина 28 октября 2013 года). В холдинг входит более 50 брендов, включая украинские версии Forbes и Vogue, а также издания "Корреспондент", "Фокус", радиостанции "Авторадио", Europa Plus и другие. Ложкин отмечал, что продажа медиахолдинга проходила через офшоры на Британских Виргинских островах.

В 2014 году после смены власти в Украине Курченко, который был одним из приближенных экс-президента Виктора Януковича, сбежал в РФ. Украинские правоохранители объявили его в международный розыск.

В 2019 году активы медиахолдинга были переданы в управление АРМА.

Теги: Украина, Forbes, медиахолдинг, UMH group, Vogue, Фокус, Корреспондент, АРМА
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