На обустройство границы Украины нужно 17 млрд грн, в бюджете 2022 года на это заложили 900 млн грн – МВД

Акопян: Конечно, мы не хотим и не можем рассчитывать исключительно на бюджетные средства Фото: МВС України / Facebook

"В бюджете 2022 года мы заложили 900 млн грн на обустройство границы. На оснащение всего периметра нам нужно около 17 млрд грн. Но, конечно, мы не хотим и не можем рассчитывать исключительно на бюджетные средства, потому сейчас мы тесно сотрудничаем в этом направлении с нашими международными партнерами", – отметила Акопян.

По ее словам, Украина планирует реализовать совместный с ЕС проект для защиты своей границы.

"Мы уже договорились с США о том, что они выделят нам $20 млн на неотложные нужды. Мы также ведем переговоры с британской стороной по усилению границы. У нас уже есть договоренность с ЕС о целевом выделении средств в рамках нынешнего кризиса. У нас есть международно-технический проект с Евросоюзом – "Интегрированное управление границами". Сейчас идет первая фаза этой инициативы, однако есть стратегическая договоренность о внедрении второй фазы: речь идет еще о дополнительных €50 млн", – резюмировала Акопян.