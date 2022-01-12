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В МВД Украины заявили, что не видят сейчас скопления мигрантов на границе с Беларусью

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Акопян: Есть какие-то единичные случаи, когда нелегалы пытаются пересечь границу
Акопян: Есть какие-то единичные случаи, когда нелегалы пытаются пересечь границу
Фото: Мери Акопян / Facebook

Министерство внутренних дел Украины сейчас не фиксирует скопления мигрантов на границе с Беларусью. Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 12 января, заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

"Миграционная угроза на белорусском направлении существует. Мы просчитали все возможные риски, применили все резервные силы Национальной полиции, пограничной службы, Нацгвардии, которые у нас есть, чтобы отработать механизмы реагирования и предотвращения, особенно в тех регионах, которые могут стать эпицентром кризиса. Также задействовали авиацию, патрульные катера на участках границы, где протекают реки. Сейчас ситуация контролируемая… Пока скопления мигрантов мы не видим. Есть какие-то единичные случаи, когда нелегалы пытаются пересечь границу, – впрочем, это не что-то экстраординарное, подобное случалось всегда", – сказала замминистра.

По ее словам, операция "Полесье" помогла украинским ведомствам улучшить взаимодействие между собой в вопросе охраны государственной границы.

"Мы отработали все возможные сценарии. Украинская сторона пригласила наших международных партнеров присоединиться к ней, отправив специалистов, которые могут предоставить профильную экспертизу по методам реагирования. Пока что согласились эстонцы, от других наших партнеров мы ждем ответа", – отметила Акопян.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы. Монастырский также сообщил в ноябре, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.

В конце ноября 2021 года на украинско-белорусской границе вечером состоялась специальная операция "Полесье", целью которой было недопущение пересечения нелегальными мигрантами границы. В ней принимали участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. В декабре в Ровенской области подразделения МВД Украины отработали защиту границы от прорыва мигрантов из Беларуси.

Теги: МВД, Украина, Беларусь, граница, пограничники, мигранты
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