В МВД Украины заявили, что не видят сейчас скопления мигрантов на границе с Беларусью

"Миграционная угроза на белорусском направлении существует. Мы просчитали все возможные риски, применили все резервные силы Национальной полиции, пограничной службы, Нацгвардии, которые у нас есть, чтобы отработать механизмы реагирования и предотвращения, особенно в тех регионах, которые могут стать эпицентром кризиса. Также задействовали авиацию, патрульные катера на участках границы, где протекают реки. Сейчас ситуация контролируемая… Пока скопления мигрантов мы не видим. Есть какие-то единичные случаи, когда нелегалы пытаются пересечь границу, – впрочем, это не что-то экстраординарное, подобное случалось всегда", – сказала замминистра.

По ее словам, операция "Полесье" помогла украинским ведомствам улучшить взаимодействие между собой в вопросе охраны государственной границы.

"Мы отработали все возможные сценарии. Украинская сторона пригласила наших международных партнеров присоединиться к ней, отправив специалистов, которые могут предоставить профильную экспертизу по методам реагирования. Пока что согласились эстонцы, от других наших партнеров мы ждем ответа", – отметила Акопян.