В МВД Украины заявили, что не видят сейчас скопления мигрантов на границе с Беларусью

"Миграционная угроза на белорусском направлении существует. Мы просчитали все возможные риски, применили все резервные силы Национальной полиции, пограничной службы, Нацгвардии, которые у нас есть, чтобы отработать механизмы реагирования и предотвращения, особенно в тех регионах, которые могут стать эпицентром кризиса. Также задействовали авиацию, патрульные катера на участках границы, где протекают реки. Сейчас ситуация контролируемая… Пока скопления мигрантов мы не видим. Есть какие-то единичные случаи, когда нелегалы пытаются пересечь границу, – впрочем, это не что-то экстраординарное, подобное случалось всегда", – сказала замминистра.
По ее словам, операция "Полесье" помогла украинским ведомствам улучшить взаимодействие между собой в вопросе охраны государственной границы.
"Мы отработали все возможные сценарии. Украинская сторона пригласила наших международных партнеров присоединиться к ней, отправив специалистов, которые могут предоставить профильную экспертизу по методам реагирования. Пока что согласились эстонцы, от других наших партнеров мы ждем ответа", – отметила Акопян.
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы. Монастырский также сообщил в ноябре, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.
В конце ноября 2021 года на украинско-белорусской границе вечером состоялась специальная операция "Полесье", целью которой было недопущение пересечения нелегальными мигрантами границы. В ней принимали участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. В декабре в Ровенской области подразделения МВД Украины отработали защиту границы от прорыва мигрантов из Беларуси.