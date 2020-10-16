Нацкомиссия Украины по энергетике пожаловалась Евросоюзу на давление со стороны ДТЭК – СМИ

В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщили энергетическому сообществу Евросоюза, что на нее давят компания ДТЭК и связанные с ней политсилы, сообщает "Экономическая правда".

В августе комиссия приняла решение о новом ценообразовании Фото: pixabay.com

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила энергетическому сообществу Европейского союза о давлении со стороны частной компании ДТЭК.

Об этом 15 октября сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на письмо НКРЭКУ.

По данным издания, в обращении, подписанном главой комиссии Валерием Тарасюком, говорится о давлении "со стороны крупнейшей энергетической компании и связанных с ней политсил". НКРЭКУ просит энергетическое сообщество ЕС "предоставить письмо поддержки".

"Украина как договорная сторона энергетического сообщества стремится улучшить эффективность энергетических рынков, установить долгосрочную финансовую стабильность энергетического сектора и интегрироваться в европейские энергетические рынки путем внедрения соответствующего законодательства ЕС. ...НКРЭКУ подвергся политическому давлению после принятия некоторых регуляторных решений", – цитирует "Экономическая правда" обращение НКРЭКУ.

В нем отмечается, что в августе комиссия утвердила изменения в ряд постановлений о стимулирующем тарифообразовании, установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно (RAB-тарифы).

"Регулятор считает, что утвержденная методология учитывает интересы всех участников рынка, потребителей и государства. Мы связываем значительное давление на регулятора...с принятием этой методологии. В частности, с целью заставить регулятор изменить свое решение", – объяснили в НКРЭКУ.

НКРЭКУ на заседании 26 августа приняла методику стимулирующего тарифообразования с разделением активов компании на "старую" и "новую" базы со ставкой доходности, соответственно, в 3% и 16,74%.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Нацкомиссия по энергетике рассматривала возможность перехода на такое тарифообразование с 2012 года.