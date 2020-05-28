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ПОЛИТИКА

"Надо убрать всю верхушку". Деканоидзе считает, что реформу полиции в Украине не довели до конца

Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе считает, что в Украине в органах полиции удачной была только реформа патрульной службы, а криминальная полиция так и осталась нереформированной.

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Деканоидзе: Совковая система никуда не делась
Деканоидзе: Совковая система никуда не делась
Фото: mvs.gov.ua

Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе считает, что случаи применения насилия в украинской полиции происходят из-за провала реформы. Такое мнение она высказала в интервью "Німецькій хвилі", которое вышло 27 мая, комментируя подозрения в групповом изнасиловании и превышении полномочий, выдвинутые в адрес двух полицейских из Кагарлыка

"Я не знаю деталей, но когда такое случается, то возникает много вопросов к тому, что происходит в системе. Почему? Потому что когда мы начали реформировать патрульную полицию, это была первая волна реформ. И это была очень открытая реформа. Когда мы отменили ГАИ и начали реформу патрульной полиции, когда мы набрали 99% новых людей, это, я думаю, удалось. Но после первой волны, реформы патрульной полиции, больше ничего не было. Я думаю, что если не до конца довести реформу полиции, то... Я не хочу сказать, что такие ужасные случаи опять будут, но я думаю, что в украинском обществе возникнет много вопросов", – сказала Деканоидзе.

По ее мнению, патрульная полиция в Украине таки стала новой полицией, и это была первая реформа в Украине после Революции достоинства, "которую реально почувствовали люди".

"Я не хочу сказать, что мы упустили момент... Я говорю "мы", потому что чувствую себя наполовину украинкой. Но Украина потеряла очень много времени. Надо было реформировать полицию до конца  не только патрульную, но и криминальную. Криминальная полиция – это самое важное. Ведь она была замешана в коррупции, в рэкете, в случаях, когда реально шла против общества. И получилось, что полицейские представляют себе, что работают честно, но старая система возвращается. Постоянно! Совковая система никуда не делась", – сказала Деканоидзе. 

Чтобы ситуация изменилась, нужно "убрать всю верхушку", считает она. 

"Для того, чтобы выгнать совковую систему из правозащитной системы, как мы это проходили в Грузии, надо убрать всю верхушку, в которой существует такое отношение. Система прикрывает своих, не хочет реформироваться, демонстрирует фасадные реформы", – отметила бывшая руководительница ведомства.

Журналистка уточнила у Деканоидзе, кого она имеет в виду под верхушкой.

"Это парламент. Верховная Рада, которая может принимать законы, которые очень необходимы для работы правоохранителей. Это, конечно, президент, премьер, политическая команда, министры. Все должны понимать, что если не избавиться от совковой структуры, то снова потеряем время", – сказала она.

По мнению Деканоидзе, после первого этапа полицейской реформы в Украине произошла демотивация личного состава. 

"Если полиции не дать нормальные зарплаты, нормальное соцобеспечение, если не починить машину, которая разбивается, если не предоставить хороший тыл, если они видят, что кто-то кого-то крышует, что в уголовной полиции происходит (а сами они работают честно)... Вот тогда приходит то, что произошло после первого этапа реформы,  демотивация", – сказала она.

В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция. После старта реформы проходила  аттестация сотрудников. По ее итогам, сообщил нынешний глава Нацполиции Игорь Клименко, в полиции поменяли 40% персонала.

Деканоидзе возглавляла Национальную полицию Украины с ноября 2015 года по ноябрь 2016-го. Она говорила, что с удовольствием еще раз стала бы частью украинских реформ. До приезда в Украину Деканоидзе руководила полицейской академией в Грузии (20072012), а затем – министерством образования и науки Грузии (2012).

Теги: полиция, реформы, патрульная полиция, правоохранители, преступление, Хатия Деканоидзе, Национальная полиция, насилие
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