НАПК открыло доступ к обновленному реестру деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило работу Единого государственного реестра деклараций. Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.
НАПК перешло на новую версию реестра, среди ключевых обновлений:
- персональные данные в черновиках документов теперь не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП);
- декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета;
- удобная работа с КЭП. При использовании декларантом нескольких кликов отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в реестре деклараций;
- в реестре деклараций можно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме. Ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.
Госреестр деклараций – это электронная онлайн-система, позволяющая вносить, проверять и обнародовать имущественные декларации госслужащих и других лиц, которые по закону обязаны это делать. Госреестр работает в Украине с августа 2016 года.
Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.