НАПК открыло доступ к обновленному реестру деклараций

Теперь в реестре деклараций можно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме – раньше была возможность это сделать лишь в бумажной форме.

Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило работу Единого государственного реестра деклараций. Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook.

НАПК перешло на новую версию реестра, среди ключевых обновлений:

персональные данные в черновиках документов теперь не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП);

декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета;

удобная работа с КЭП. При использовании декларантом нескольких кликов отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в реестре деклараций;

в реестре деклараций можно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме. Ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.

Госреестр деклараций – это электронная онлайн-система, позволяющая вносить, проверять и обнародовать имущественные декларации госслужащих и других лиц, которые по закону обязаны это делать. Госреестр работает в Украине с августа 2016 года.

Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.