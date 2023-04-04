ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Арахамия может иметь отношение к конфликту между Argentem Creek Partners и участником "зернового коридора" GNT Group – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия встречался с представителями Argentem Creek Partners в ноябре прошлого года в Вене
Арахамия встречался с представителями Argentem Creek Partners в ноябре прошлого года в Вене
Фото: biz.censor.net

Руководитель фракции "Слуга народа" и председатель наблюдательного совета правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Давид Арахамия может иметь отношение к конфликту между кредитором Argentem Creek Partners и холдингом GNT Group, владеющим зерновым терминалом в Одесском морском торговом порту. Такое предположение сделали в своем расследовании журналисты издания "Бизнес Цензор".

Поводом для этого стал факт встречи Арахамии с представителями АСР в ноябре прошлого года в Вене. В комментарии журналисту "Украинской правды" Арахамия сообщил, что основной целью его визита были встречи с американским фондом Argentem Creek Partners, проинвестировавшим более $150 млн в украинские активы.

"Встречался в качестве председателя наблюдательного совета UkraineInvest. Также я посетил офис DF Group в Вене, где встречался с [владельцем группы, бизнесменом] Дмитрием Фирташем и его менеджером. Обсуждались вопросы перспектив открытия "зернового коридора" для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Тера", – сообщил руководитель фракции.

В UkraineInvest заявили, что им неизвестно о контактах Арахамии с ACP в статусе главы наблюдательного совета UkrainInvest, об этом писал портал Hubs со ссылкой на официальный ответ офиса. По данным Hubs, во время поездки в Вену депутат обсуждал с представителями из DF Group возможность передачи компанией Argentem стивидорного актива GNT Group под контроль портового бизнеса Дмитрия Фирташа, в чью  группу входит николаевский порт "Ника-Тера".

Журналисты обратили внимание на то, что в ноябре прошла встреча народного депутата с Argentem. А уже в декабре американская компания, которая до этого вела переговоры о реструктуризации долга, начала, по оценке GNT Group, захват активов.

"Независимо от того, как на это отреагировали в DF Group (по крайней мере, пока их следа в этой истории не прослеживается), само по себе такое предложение может свидетельствовать о коррупционном сговоре и умысле со стороны американской компании", – делает вывод "Бизнес Цензор".

Контекст:

GNT Group – украинская стивидорная компания, работающая в Одесском морском торговом порту и экспортер сельскохозяйственной продукции.

В компании сообщали, что кредит в $75 млн у ACP был получен в 2019 году под залог корпоративных прав, стоимость которых в разы превышала этот кредит. А у Innovatus – в 2021 году на $20 млн под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами. Из-за войны с Россией их погашение было затруднено, но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам. В конце декабря кредиторы, в разгар работы "зернового коридора", неожиданно приступили к принудительному взысканию долгов, заявили владельцы GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза.

17 февраля 2023 года Печерский районный суд Киева вынес постановление в пользу ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", предприятия украинского холдинга GNT Group. Своим решением суд удовлетворил заявление компании и отменил меры по обеспечению иска против нее.

Теги: коррупция, бизнес, Давид Арахамия, GNT Group, Argentem Creek Partners, GNT, ACP
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Внучка Ротару, которая живет в США, показала, как выглядит с новым цветом волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Анатолий Анатолич обратился к Ани Лорак: Ты никогда не вернешься в Украину. Тут тебя не ждут, Каролина! Каждый захочет плюнуть тебе в лицо
Галина ГРИШИНА
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола
Галина ГРИШИНА
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
83-летний Коппола завершил работу над "Мегаполисом" спустя более чем 40 лет после написания сценария
Галина ГРИШИНА
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
В апреле садоводы высаживают яблони. Эксперт рассказал, как правильно подготовить яму и саженцы, чтобы они прижились
Галина ГРИШИНА
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
"Очень вкусная и нежная". Творожная паска "Три шоколада", не требующая выпекания
56-летняя Хайек показала растяжку
56-летняя Хайек показала растяжку
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина
Галина ГРИШИНА
Названа самая модная стрижка 2023 года
Названа самая модная стрижка 2023 года
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
Чем удобрять лилии при посадке, чтобы вырастить роскошные цветы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (78190)
2
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (67784)
3
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (49965)
4
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (33505)
5
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (29273)
6
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (28097)
7
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (22264)
8
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить? (20539)
 
 
 
 