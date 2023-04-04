Нардеп Арахамия может иметь отношение к конфликту между Argentem Creek Partners и участником "зернового коридора" GNT Group – СМИ

Поводом для этого стал факт встречи Арахамии с представителями АСР в ноябре прошлого года в Вене. В комментарии журналисту "Украинской правды" Арахамия сообщил, что основной целью его визита были встречи с американским фондом Argentem Creek Partners, проинвестировавшим более $150 млн в украинские активы.

"Встречался в качестве председателя наблюдательного совета UkraineInvest. Также я посетил офис DF Group в Вене, где встречался с [владельцем группы, бизнесменом] Дмитрием Фирташем и его менеджером. Обсуждались вопросы перспектив открытия "зернового коридора" для сохранения портов Николаевской области, в которой DF Group владеет портом Ника-Тера", – сообщил руководитель фракции.

В UkraineInvest заявили, что им неизвестно о контактах Арахамии с ACP в статусе главы наблюдательного совета UkrainInvest, об этом писал портал Hubs со ссылкой на официальный ответ офиса. По данным Hubs, во время поездки в Вену депутат обсуждал с представителями из DF Group возможность передачи компанией Argentem стивидорного актива GNT Group под контроль портового бизнеса Дмитрия Фирташа, в чью группу входит николаевский порт "Ника-Тера".

Журналисты обратили внимание на то, что в ноябре прошла встреча народного депутата с Argentem. А уже в декабре американская компания, которая до этого вела переговоры о реструктуризации долга, начала, по оценке GNT Group, захват активов.

"Независимо от того, как на это отреагировали в DF Group (по крайней мере, пока их следа в этой истории не прослеживается), само по себе такое предложение может свидетельствовать о коррупционном сговоре и умысле со стороны американской компании", – делает вывод "Бизнес Цензор".