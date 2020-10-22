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ПОЛИТИКА

Нардеп Качура потребовал опубликовать результаты расследования по делу о финансировании терроризма компанией "Tedis Украина"

В 2017 году силовики обвиняли компанию "Tedis Украина" в финансировании терроризма, прошло больше трех лет – но нет никаких результатов расследования, заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Качура: Чем закончились расследования? Где решения судов?
Качура: Чем закончились расследования? Где решения судов?
Фото: ПРАВДА КАЧУРИ / Facebook

Народный депутат от "Cлуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам местного самоуправления и организации власти Александр Качура  потребовал от правоохранительных органов публично отчитаться о результатах расследования уголовных производств против компании "Tedis Украина" по финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и картельному сговору. Об этом политик написал в своем Telegram.

"В 2017 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков обвиняли компанию "Tedis Украина" в финансировании терроризма. Прошло больше трех лет – нет никаких результатов расследования. До сих пор неизвестно, подтверждены ли эти обвинения? Правда ли, что компанией "Tedis Украина" владеют россияне, которые одной рукой продают в Украине сигареты, а другой – финансируют оружие российской армии для войны на Донбассе? Я требую от правоохранительных и контролирующих органов публично отчитаться о результатах расследования уголовных производств касательно компании "Tedis Украина" по финансированию терроризма", – написал Качура.

Он добавил, что против компании "Tedis Украина" были открыты минимум 14 уголовных производств по подозрению в уклонении от налогообложения, но о результатах расследования по этим производством также ничего не сообщают. 

"В 2018–2020 гг. относительно компании "Tedis Украина" были открыты 14 уголовных производств по поводу уклонения от уплаты розничного акциза и "скруток" НДС. Подтвердилась ли информация о том, что компания "Tedis Украина" выводила из страны 2,5 миллиарда в офшоры? Чем закончились расследования? Где решения судов?" – спрашивает политик в своем Telegram.

Он напомнил, что в октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал "Tedis Украина" на 3,5 млрд грн за участие в картельном сговоре, но компания штраф до сих пор не заплатила, хотя это уже сделали табачные производители. 

"Объем табачного рынка в Украине – 100 миллиардов гривен. И целью табачного картеля было установление полного контроля над ним. Компания "Тедис-Украина" восемь лет назад в результате политических манипуляций заняла монопольное положение на оптовом рынке торговли сигаретами. Тогда она называлась "Мегаполис-Украина". И имеет монополию до сих пор! Что из себя представляет компания "Тедис-Украина"? Она появилась в Украине в 2010–2011 гг., ее связывали с экс-президентом [Виктором] Януковичем и его ближайшим окружением", – написал Качура.

Теги: Юрий Луценко, терроризм, Арсен Аваков, штраф, Антимонопольный комитет, монополия, правоохранители, расследование, Мегаполис-Украина, Tedis Ukraine, Александр Качура
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