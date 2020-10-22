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Нардеп Скичко: Украина должна перейти к мультимодальным перевозкам, если не хочет терять миллиарды евро ежегодно

Если Украина выпадет из соблюдения принципов мультимодальных перевозок, она стремительно потеряет объемы транзитных перевозок, так как после 2022 года страны ЕС сократят количество разрешений на работу в ЕС украинских транспортных компаний, заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко.

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Александр Скичко: Последние три года это и так постепенно происходит
Александр Скичко: Последние три года это и так постепенно происходит
Фото: Олександр Скічко / Facebook

Украине нужно перейти к мультимодальным перевозкам, чтобы не утратить статус страны-транзитера и не терять каждый год миллиарды евро, пишет в колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина" народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко.

Нардеп отметил, что, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя ряд обязательств по изменениям в законодательстве в сфере транспорта и переходу к мультимодальным перевозкам, но не решила этот вопрос.

"Что такое мультимодальные перевозки и почему они так важны для Украины? В соответствии с директивой 92/106/ЕЕС от 7 декабря 1992 года об установлении общих правил для отдельных видов комбинированных перевозок грузов между государствами-членами, положения которой должны быть внедрены до 2022 года, мультимодальные перевозки – это перевозки грузов двумя или более видами транспорта на основании одного договора смешанной перевозки, а не многих, как в Украине происходит сейчас", – объяснил политик.

Если Украина не примет закон для внедрения мультимодальных перевозок, объемы транзита упадут, отметил он.

"Если мы выпадаем из соблюдения принципов данной политики, то следствием этого может стать стремительное уменьшение объемов транзитных перевозок по Украине, потому что нам, скорее всего, после 2022 года просто сократят объемы выданных разрешений на работу в ЕС украинских транспортных компаний. Последние три года это и так постепенно происходит", – пояснил Скичко.

Соглашение об ассоциации предусматривает масштабную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС на основе законодательного сближения в четырех секторах услуг – финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских, а также услуг по международным морским перевозкам, добавил он, но без гармонизации законодательства страна не получит доступ к этому рынку.

"Если этого не сделать, то возможности работы отечественных транспортных операторов на рынке ЕС будут существенно сужены, а украинская экономика будет терять миллиарды евро ежегодно", – заявил Скичко.

Теги: транспорт, Соглашение об ассоциации, законодательство, Евросоюз, Александр Скичко
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