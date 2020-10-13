Дуда: И у Польши, и у Украины есть выход к морю. Инфраструктурное объединение портов просто просится

Естественным следствием совместных инфраструктурных проектов Украины и Польши станет подъем бизнеса в обеих странах, считает польский президент Анджей Дуда. Сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между портами Одессы и Гданьска.

Развитие транспортного коридора между Балтийским и Черным морями позитивно скажется на экономике как Украины, так и Польши. Об этом в интервью телеканалам "Украина 24" и TVP, которое вышло 13 октября, сказал президент Польши Анджей Дуда, комментируя подписание в Одессе меморандума о намерениях между Администрацией морских портов Украины и портом Гданьск.

"Два крупных государства, в одном – 40 млн жителей, в другом – свыше 40 млн. Каждое из них имеет выход к морю, с двух сторон Европы. Просто просится тесное сотрудничество для инфраструктурного объединения портов Балтийского и Черного морей", – заявил Дуда.

Среди трудностей совместного проекта он назвал разницу в экономическом устройстве стран и то, что Польша является частью ЕС и Шенгена, а Украина – нет.

Важным этапом экономического сотрудничества Дуда считает увеличение пунктов пропуска на границе с Украиной.

"С польской стороны мы реализовываем проект строительства скоростных шоссе, которые будут доходить до границы в Дорогуске и Гребенне. Мы инвестируем миллиарды злотых. Нам бы хотелось, чтобы и с украинской стороны эти дороги строились как скоростные, что сделает возможной быструю коммуникацию. Мы хотели бы модернизации пунктов пересечения границы для улучшения этой коммуникации", – подчеркнул польский лидер.

Про его словам, на повестке дня также развитие железнодорожного и воздушного сообщения между Польшей и Украиной.

"Развитие инфраструктуры – это самое важное. Если будет инфраструктурная сеть, вокруг нее сразу появляется развитие бизнеса, это естественное следствие. Сегодня у тысяч граждан Украины есть фирмы на территории Польши. Чтобы люди могли заниматься товарообменом, экспортировать товары, нужна хорошая инфраструктура. И это наше задание на будущее", – подытожил Дуда.

11–13 октября Дуда посетил Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.