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ПОЛИТИКА

Нардеп Устинова заявила, что за два года ее не признали потерпевшей по делу об угрозах "отбить башку"

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Устинова: Они понимают: если закроют, так ничего не сделав, будет публичный скандал
Устинова: Они понимают: если закроют, так ничего не сделав, будет публичный скандал
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что СБУ в течение двух лет не расследует уголовное производство об угрозах в ее адрес и до сих пор не признала потерпевшей. Об этом она сказала в интервью "Цензор.НЕТ".

"В ноябре 2019 года во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации мне и другому депутату угрожали "отбить башку". Как вы думаете, что за это время сделало СБУ? Ничего! Меня не допросили, меня не вызывали, не брали объяснений", – рассказала Устинова.

Она отметила, что, чтобы признать ее потерпевшей, ее должны были вызвать в СБУ и допросить. Это не было сделано.

Нардеп добавила, что правоохранители даже не хотели вносить заявление о преступлении в Единый реестр, поэтому ей пришлось подавать в суд на прокуратуру и вынуждать открывать производство.

"Сегодня я понимаю, что они его со временем спокойно закроют. К сожалению, СБУ сейчас занимается больше "выкачкой" денег из бизнеса, чем расследованием уголовных производств. СБУ должна стать спецслужбой с исключительно контрразведывательными функциями по защите национальной безопасности, а не очередным правоохранительным органом, ничего не расследующим", – подчеркнула политик.

Она считает, что сейчас производство еще не закрыто, потому что ей как заявителю должны были бы об этом сообщить.

"Оно "висит" в воздухе. Потому что они понимают: если закроют, так ничего не сделав, будет публичный скандал", – добавила Устинова.

Контекст:

27 ноября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения во время рассмотрения законопроекта №2089 о снижении цен на лекарства в Украине бывший советник тогдашней главы Минздрава Зоряны Скалецкой Александр Чумак заявил: "Начинайте, потому что я им сейчас бошки отобью. Лгунам". Этот эпизод попал на видео, его опубликовала нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.

Комитет не поддержал проект закона, депутаты предложили парламенту отправить документ на доработку. По мнению Устиновой, из-за угроз ее коллеги проголосовали на парламентском комитете "в пользу фарммафии, а не пациентов".

Кому именно угрожал Чумак, по видео непонятно, но на следующий день Устинова и ее коллега по фракции Ольга Стефанишина написали в Генеральную прокуратуру Украины заявление об угрозах в свой адрес.

Программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") отмечала, что Чумак – бывший заместитель директора фармацевтической компании "Интерхим" и бывший директор торгового дома "Интерхим".

Теги: СБУ, угрозы, расследование, уголовное производство, нардеп Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Александр Чумак, Офис генпрокурора
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