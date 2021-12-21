Нардеп Устинова заявила, что за два года ее не признали потерпевшей по делу об угрозах "отбить башку"

Устинова: Они понимают: если закроют, так ничего не сделав, будет публичный скандал Фото: Олег Федонюк / Facebook

"В ноябре 2019 года во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации мне и другому депутату угрожали "отбить башку". Как вы думаете, что за это время сделало СБУ? Ничего! Меня не допросили, меня не вызывали, не брали объяснений", – рассказала Устинова.

Она отметила, что, чтобы признать ее потерпевшей, ее должны были вызвать в СБУ и допросить. Это не было сделано.

Нардеп добавила, что правоохранители даже не хотели вносить заявление о преступлении в Единый реестр, поэтому ей пришлось подавать в суд на прокуратуру и вынуждать открывать производство.

"Сегодня я понимаю, что они его со временем спокойно закроют. К сожалению, СБУ сейчас занимается больше "выкачкой" денег из бизнеса, чем расследованием уголовных производств. СБУ должна стать спецслужбой с исключительно контрразведывательными функциями по защите национальной безопасности, а не очередным правоохранительным органом, ничего не расследующим", – подчеркнула политик.

Она считает, что сейчас производство еще не закрыто, потому что ей как заявителю должны были бы об этом сообщить.

"Оно "висит" в воздухе. Потому что они понимают: если закроют, так ничего не сделав, будет публичный скандал", – добавила Устинова.