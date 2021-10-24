Нардепов, нарушающих регламент Рады, нужно наказывать "рублем" – Корниенко

"Мы изменения в регламент, конечно, будем предлагать. Не уверен, что сразу будем предлагать ответственность, потому что там у нас много исследований было, как лучше парламенту работать. Рекомендовали парламентских приставов, чтобы драки останавливать... Как минимум нужно ввести ответственность за несоблюдение регламента, чтобы депутаты начали штрафы платить", – сказал он.

Корниенко подчеркнул, что опыт показал – "наказание рублем работает".