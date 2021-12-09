Нардепы-мажоритарщики от Луганской области призвали власть решить проблему с поставкой топлива на Луганскую ТЭС

"Приоритетным вариантом недопущения возникновения чрезвычайной ситуации в Луганской области и разбалансирования энергосистемы страны из-за прекращения работы Луганской ТЭС является возобновление поставок угля из РФ в кратчайшие сроки. В то же время Украина не может зависеть от "милости" северного соседа. Так что решение этой критически значимой для жителей Луганщины проблемы находится исключительно в руках и компетенции исполнительной власти Украины, – цитирует "Главком" обращение народных депутатов. – Во избежание предстоящей техногенной катастрофы в Луганской области просим вас и Кабмин безотлагательно принять постановление правительства о возможности для Луганской ТЭС работать на природном газе".

Контекст:

По состоянию на 8 декабря на складах Луганской ТЭС осталось менее 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток работы одного блока, после чего станции грозит полная остановка, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет и за семь лет военного конфликта на Донбассе подъездные пути так и не были построены.

Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября, пишет "Главком".