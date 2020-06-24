Нардепы от "Слуги народа" реже всех выступают в Верховной Раде – КИУ

Наиболее активными спикерами в парламенте нынешнего созыва являются народные депутаты от "Европейской солидарности", сообщает Комитет избирателей Украины.

Больше всего выступлений в Верховной Раде у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича Фото: Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook

Народные депутаты от "Слуги народа" реже других парламентариев выступают в Верховной Раде. Об этом 24 июня сообщает Комитет избирателей Украины.

В среднем каждый нардеп из монобольшинства выступал в парламенте 10 раз.

Наиболее активными спикерами в парламенте нынешнего созыва являются нардепы от "Европейской солидарности" – в среднем каждый представитель этой политической силы выступал 48 раз.

На втором месте депутаты "Батьківщини" – в среднем по 47 выступлений на каждого. Далее – представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" (39 выступлений) и "Голоса" (38 выступлений).

В топ-20 спикеров парламента по версии КИУ вошли: пять народных депутатов от "Европейской солидарности", по четыре от "Батьківщини", "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также по одному от группы "За майбутнє", "Голоса" и "Довіри".

Самым активным спикером стал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич. Он выступал в парламенте 328 раз.

Отмечается, что эксперты КИУ проанализировали, депутаты каких фракций и групп выступали в Верховной Раде чаще всего за девять месяцев работы парламента. При этом учитывались выступления как с места, так и с парламентской трибуны.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. Фракция партии "Слуга народа" насчитывает 251 депутата, что позволило ей сформировать монобольшинство.