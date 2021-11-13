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Наркокурьер, признавшийся полиции, что везет психотропы, приговорен к восьми годам тюрьмы – прокуратура

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Полицейские остановили такси и во время общения с водителем заметили, что пассажир начал заметно нервничать
Полицейские остановили такси и во время общения с водителем заметили, что пассажир начал заметно нервничать
Фото: khar.gp.gov.ua

Нововодолажский райсуд Харьковской области 10 ноября вынес обвинительный приговор жителю Николаева, задержанному в июне этого года при перевозке более 4 кг психотропного вещества PVP. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Мужчину обвиняли в приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта, а также в хранении психотропных веществ для личного употребления (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины).

"Приговором Нововодолажского районного суда Харьковской области... мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Осужденный был задержан в июне этого года. На стационарном посту полиции Валки сотрудники полиции остановили такси и во время общения с водителем заметили, что пассажир начал заметно нервничать. На вопрос полицейских, есть ли у него запрещенные вещества, мужчина сообщил, что перевозит более 4 кг PVP. В ходе следствия мужчина признался, что находился в тяжелом материальном положении, поэтому решил продавать психотропное вещество в разных регионах Украины.

Приговор еще не вступил в силу, на него может быть подана апелляция.

Теги: прокуратура, тюрьма, наркотики, Харьковская область, приговор, суд
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