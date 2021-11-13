МВД Украины хочет ввести экспресс-тесты для проверки водителей на наркотики – Монастырский

Экспресс-тесты для водителей на наличие наркотиков в организме могут быть введены уже в ближайшие месяцы, сообщил Монастырский Фото: mvs.gov.ua

Монастырский напомнил, в частности, о недавнем резонансном ДТП в Харькове, где на пешеходном переходе были сбиты двое детей – выяснилось, что водитель был под действием наркотических средств.

"И это одна из проблем, которую сейчас я, как министр, ставлю для решения. Потому что у нас есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но нет возможности на месте проверить состояние наркотического опьянения. Хотя в Европе – я недавно посетил Францию, и там есть экспресс-тесты, которые довольно быстро и точно показывают наличие или отсутствие основных наркотических веществ в организме человека. Поэтому я думаю, что на это мы можем совместно с местными властями повлиять, и на самом деле это должно снизить пребывание таких лиц за рулем", – сказал Монастырский.

Он напомнил, что в этом году в Украине была значительно повышена уголовная ответственность за управление в состоянии нетрезвости, в частности, были увеличены штрафы. По его информации, это уменьшило количество случаев, когда люди садятся за руль пьяными.

"А вот вопрос наркотической зависимости, как мы все больше и больше видим, проблема. Но я думаю, что это возможно решить в ближайшие месяцы", – заявил глава МВД.