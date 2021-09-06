"Наш край": Правительство лишает украинцев доступа к элементарным благам цивилизации – в стране началась волна отключений за долги

Александр Мазурчак: От усиления давления и более жестких подходов со стороны власти деньги у людей не появятся Фото: nashkray.org

"19 августа президент подписал закон №1657, который позволил поставщикам коммунальных услуг отключать должников от газа, электроэнергии, тепла и воды. Сразу после подписания Украиной прокатилась волна отключений от газа и электричества. В Запорожской области в одной из общин жители перекрыли трассу за отключение от воды. Правительство не понимает, что отключает от услуг тех, кому действительно нечем платить. От усиления давления и более жестких подходов со стороны власти деньги у людей не появятся", – убежден Мазурчак.

Он добавил, что за повторное подключение к услугам поставщики будут брать сотни, а то и тысячи гривен.

"Для восстановления подачи коммунальных услуг в случае отключения бытовым потребителям, кроме погашения задолженности, придется также оплатить услугу повторного подключения. Возобновление поставок, например, электроэнергии будет стоить для потребителя от 600 до 2000 грн. Такие действия нынешней власти на фоне тотальной бедности (67% украинских граждан считают себя бедными) и огромной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги – в сумме более 70 млрд грн – приведут к усилению социальной напряженности", – заявил политик.

По его словам, таким образом миллионы украинцев заставляют возвращаться в средневековье.

"Беднейшие украинцы вынуждены будут выживать в средневековых условиях без света, тепла и воды, ведь просто не смогут погасить задолженность и оплатить восстановление услуг. Речь идет об огромном количестве пенсионеров и малообеспеченных семей с детьми, которые из-за бюрократических препон не смогли получить субсидии. Тем более что правительство новыми механизмами начисления субсидий искусственно сократило их количество", – сказал Мазурчак.

В "Нашем крае" добавили, что требуют срочно внести изменения в законодательство и восстановить предыдущую норму закона об ограничении на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг.

"Партия настаивает на необходимости снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до социально обоснованного уровня. Это можно сделать путем увеличения добычи отечественного газа и угля. Но вместо того, чтобы увеличивать добычу дешевого украинского газа, правительство отчитывается о его сокращении", – подчеркнули в партии.