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ПОЛИТИКА

"Наш край" заявил о репрессиях власти в Николаевской области из-за успешного результата партии на выборах

Последним вопиющим случаем давления на членов партии "Наш край" стала установка прослушивающего устройства в кабинете Светланы Федоровой – главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний, сообщили в политической силе.

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"Прослушка" была обнаружена в четверг, 19 ноября, заявили в партии
"Прослушка" была обнаружена в четверг, 19 ноября, заявили в партии
Фото: rbc.ua

Партия "Наш край" потребовала от власти прекратить политические репрессии в Николаевской области, которые связывает со вторым местом на местных выборах в области и успехом партии во всеукраинском масштабе. Об этом идет речь в заявлении политической силы.

В партии отметили, что последним вопиющим случаем давления на ее членов стала установка прослушивающего устройства в кабинете Светланы Федоровой – главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний.

"Прослушка" была обнаружена в четверг, 19 ноября. Перед этим больше двух недель в кабинете плохо работал датчик пожарной системы. После того, как датчики осмотрели специалисты, в них были найдены провода, с помощью которых проводилась прослушка. Также в кабинете была найдена видеокамера", – говорится в заявлении.

"Наш край" напоминает, что это не первый случай политически мотивированных репрессий в отношении Федоровой. Накануне местных выборов у нее состоялся обыск, который был связан с давлением на Федорову за ремонт в больнице ремонт, профинансированный местными бизнесменами.

В партии заявили, что приложат все силы, чтобы не допустить политических преследований, защитить членов партии и волю избирателей, которые доверили представлять свои интересы.

"Наш край" занял второе место на выборах в Николаевской области, получив 239 мандатов в местных советах и набрав 15,72%.

Теги: выборы, репрессии, местные выборы, Наш край
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