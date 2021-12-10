"Наш край" инициировал законопроект, по которому теплом в первую очередь обеспечиваются социальные объекты

"На трех государственных ТЭС находится суммарно 123,2 тыс. тонн при минимально допустимых 227,6 тыс. тонн. Фактический запас угля не достигает минимального необходимого уровня ни на одной из государственных ТЭС, – заявил Деркач. – Если власти еще раз не способны подготовить страну к зиме, то как минимум должны наладить бесперебойное теплоснабжение к социальным объектам".

В "Нашем крае" отметили, что законопроект в случае введения ограничений по теплоснабжению предусматривает в первую очередь снабжение тепловой энергией учреждений здравоохранения, образования, дошкольных учреждений, объектов жилищно-коммунального хозяйства и населения.

Законопроект №6398 зарегистрирован в Раде 6 декабря, он направлен на рассмотрение профильного комитета.

"Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать обеспечению достойных условий жизни граждан, укреплению гражданского согласия и уменьшению постоянно нарастающего социального напряжения в обществе", – сказано в пояснительной записке к документу.