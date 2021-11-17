"Наш край": После индексации пенсий выплаты вырастут на копейки, которые съест инфляция

"Увеличение выплат произойдет лишь номинально, ведь все эти индексации пенсий съедает и съест высокая инфляция. В октябре 2021 года годовая инфляция составила 10,9% (к октябрю 2020 года): цены на продукты питания выросли на 14,2%, а тарифы на жилищно-коммунальные услуги – на 18,8%. Так что темпы роста цен и тарифов в 1,5–2 раза опережают темпы индексации пенсий, то есть покупательная способность пенсий продолжает снижаться, а пенсионеры становятся еще беднее", – заявил Киссе.

Он сообщил, что в следующем году правительство планирует также провести индексацию минимальной пенсии на уровень ниже прогнозируемой инфляции: Кабмин собирается оставить социальные стандарты на том же уровне, предусмотрев их индексацию на 8,2% в течение года. Таким образом прожиточный минимум, заложенный в проект госбюджета-2022, так и останется вдвое ниже фактического прожиточного минимума, рассчитываемого Министерством социальной политики, объяснил политик.

"Индексация и без того мизерного прожиточного минимума будет ниже фактической инфляции, то есть реальная покупательная способность беднейших слоев населения еще больше снизится. Поскольку к прожиточному минимуму привязаны все социальные выплаты (для малообеспеченных, одиноких матерей, детей, минимальная пенсия и тому подобное), то в минусе будут все украинские граждане, получающие социальные выплаты из бюджета. По сути, власти планируют консервацию бедности", – заявил сопредседатель "Нашего края".

Он отметил, что "Наш край" призывает провести в 2021 году индексацию пенсий и других социальных стандартов на фактический уровень инфляции, который еще до конца года превысил размер индексации. Киссе убежден, что в следующем году правительство должно повысить прожиточный минимум, к которому привязаны все социальные стандарты, в том числе минимальная пенсия, до фактического прожиточного минимума – в два раза.