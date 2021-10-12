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"Наш край" зарегистрировал законопроект, который призван исправить социальную несправедливость в отношении одиноких пенсионеров

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Законопроект направлен на рассмотрение комитетов Верховной Рады
Законопроект направлен на рассмотрение комитетов Верховной Рады
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты от "Нашего края" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №6168, который предусматривает для определенной категории пожилых людей право на получение в течение трех лет дополнительной пенсии умершего супруга, чтобы поддержать потерявших основного кормильца пенсионеров. Законопроект подали нардепы Андрей Деркач, Сергей Шахов, Александр Сухов и Сергей Вельможный, сообщает сайт партии.

"Учитывая то, что одинокие пенсионеры являются наиболее уязвимым слоем населения в Украине, а уровень пенсионного обеспечения в стране остается критически низким, речь идет о выживании миллионов человек. Мы предлагаем урегулировать право одного из супругов умершего кормильца, для которого его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, на получение дополнительно пенсии умершего в размере 100% основного размера", – объяснил Деркач.

Он добавил, что около 77% пенсионеров, живущих за чертой бедности, не справляются с финансовой нагрузкой по оплате услуг ЖКХ, покупке лекарств и продуктов питания. Около 80% пенсионеров, по его данным, получают пенсию ниже или на уровне предела монетарной бедности.

"Экономика Украины сейчас базируется на низкой стоимости рабочей силы, не стимулирует не только научно-технический прогресс, но и не обеспечивает элементарных стандартов потребления. Практически каждый второй человек в Украине не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до пенсионного возраста несколько выше 77%", – отметил Шахов.

На август 2021 года на учете в Пенсионном фонде состояло около 10,97 млн пенсионеров, сообщили в партии.

"Около 1,84 млн человек из общего количества пенсионеров составляют лица (жена или муж) одного из супругов умершего пенсионера, которые получали от умершего кормильца помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение комитетов Верховной Рады, однако его авторы настаивают на необходимости его срочного рассмотрения и принятия, ведь речь идет об уязвимой категории украинцев", – подытожили в "Нашем крае".

Теги: экономика, пенсии, Андрей Деркач, законопроект, пенсионеры, бедность, Наш край, финансы, пенсия, Сергей Шахов, Сергей Вельможный
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