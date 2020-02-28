Наткнулся на дебаты "Червонца" и Омеляна. Жалкое зрелище, но посмотреть было забавно – Наумович

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в попытке очернить своего преемника Владислава Криклия согласился участвовать в эфире с экс-министром транспорта Евгением Червоненко, и это было "жалкое зрелище", заявил на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Наумович. Программа "Максимум. Два министра" вышла 27 февраля на телеканале "Наш".

"Вчера переключал ТВ-каналы и наткнулся на дебаты двух экс-министров транспорта: "Червонца" и Омеляна. Жалкое зрелище, но посмотреть было забавно. Оба пришли посеять зраду о Мининфраструктуры, о нынешнем министре Криклие, и это прогнозируемо. Уже за полгода "все пропало", разумеется, а при них был расцвет транспортной сферы", – иронизирует блогер.

Он заявил, что ни Омелян, ни Червоненко не отметились серьезными достижениями во время пребывания в должности. Червоненко, по его словам, открыто занимался лоббированием интересов своей фирмы – международного транспортного автоперевозчика, а в последнее время "наговорил столько "ватного", что уже как-то стыдно с ним на одном гектаре ковыряться в носу".

"Омелян хоть и "ноль", но умудрился поставить знак равенства между собой и маргиналом со знаком "минус". Вообще на эфире Владимир традиционно изображал из себя интеллигента, хотя его Facebook-страница говорит об обратном. Он несколько лет, напомню, на каждом углу, в каждых "Васюках" и каждой собаке горячо рассказывал про межгалактический гиперлуп, но не дошел даже до начала разработки реального проекта. В итоге Владимир на закате карьеры министра пообещал в Николаеве на вокзале отремонтировать общественный туалет. Отремонтировали ли туалет, кстати? Кто в курсе?" – написал Наумович.

Он подчеркнул, что предыдущие руководители Мининфраструктуры не сумели запустить концессию в портах, тогда как нынешнему руководству МИУ это удалось.