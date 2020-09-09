Не имея научного подтверждения, политики могут манипулировать вопросами экологии – Институт экономики и прогнозирования НАНУ

Политические манипуляции легко разоблачить, запросив источник информации, отметил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины Александр Дячук.

Дячук: Отсутствие объективных профессиональных исследований и расчетов, публичного их обсуждения дает широкие возможности как для манипулирования, так и для принятия не самых лучших управленческих решений Скриншот: УНІАН / YouTube

Заявления об экологии, не подкрепленные научным подтверждением, могут становиться почвой для манипуляций политиков, заявил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины Александр Дячук 8 сентября на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Украина в целом и объединенные территориальные общины отдельно не смогут добиться успеха в развитии, если не будут опираться на научные исследования хорошего качества в экономической, социальной, инфраструктурной, экологической, управленческой сферах.

"Именно отсутствие объективных профессиональных исследований и расчетов, публичного их обсуждения дает широкие возможности как для манипулирования, так и для принятия не самых лучших управленческих решений. Наличие же основательного комплексного анализа проблемы и современных подходов к ее решению, которые открыты для экспертизы, – это лучший аргумент в ограждении от манипуляций. Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники", – отметил он.

Политические партии зачастую финансируют проведение социологических исследований, заметил Дячук.

"Хотелось бы, чтобы партии так же финансировали комплексные исследования способов и последствий реализации их программ, публично обсуждали их с обществом, используя научно обоснованные аргументы", – добавил он.

Ученые могут быть членами политических партий, но нужно понимать, действительно ли их взгляды используются в политической программе партии.

Дячук призвал тщательно проверять информацию о защите окружающей среды и разоблачать манипуляции.

Экоманипуляции и "хайп на экотренде" отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды, заявляли в Ассоциации экологов Украины.