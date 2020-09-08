В Ассоциации экологов Украины призвали политиков прекратить спекулировать на теме защиты окружающей среды

Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются "очковтирательские" экологические проблемы и вновь точечно раздуваются отдельные аспекты экопроблем, заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Цыганок: В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени Фото: Біоенергетична Асоціація України / Facebook

Профессиональная ассоциация экологов Украины призвала политиков прекратить манипулировать перед выборами темой защиты окружающей среды, заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

"Хочу акцентировать внимание, что именно экоманипуляции и хайп на экотренде отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются "очковтирательские" экологические проблемы, вновь точечно раздуваются отдельные аспекты экопроблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени", – сказала она.

Цыганок отметила, что экологическая сфера в Украине страдает от двойных стандартов – чиновники отчитываются о штрафе для отдельного предприятия, при этом не решаются глобальные задачи.

"Время от времени активизируются различные "экоэксперты", которые не имеют никакого опыта работы в этой сфере, которые не имеют никакого образования или научного обоснования претензий, однако имеют все готовые решения! Некоторые политики и псевдоэксперты продолжают зарабатывать на экотемах как деньги, так и политические дивиденды. Как следствие, это дискриминирует и сам институт гражданского общества, и возможности для устойчивого развития в целом", – подчеркнула эколог.

Она добавила, что в Украине нет системы экологического мониторинга, качественных экологических исследований и стандартов качества окружающей среды, в то же время крупные субъекты хозяйствования чиновники приглашают на "знакомство", а в случае отказа сотрудничать применяют административное давление.

"Пока продолжаются такие "заказы", страна давно уже стала эпицентром экологической катастрофы в Европе и продолжает им оставаться, получая письма-жалобы из соседних стран", – заявила глава ассоциации.