Суд приговорил к 10 годам лишения свободы агента ФСБ, который планировал теракт в Луганской области

В июле этого года в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ России, который планировал совершить теракт на территории химического предприятия "Северодонецкое объединение "Азот". Суд вынес приговор бывшему пророссийскому боевику – 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Северодонецкий городской суд Луганской области признал виновным агента ФСБ России, который планировал совершить теракт на территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение "Азот" летом этого года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Мужчину осудили по статьям Уголовного кодекса Украины о приготовлении к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

По совокупности преступлений обвиняемому назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сторона обвинения в ходе судебного разбирательства доказала, что гражданин Украины проходил военную службу в рядах "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения – две единицы РПГ-22. Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории предприятия, которое отнесено к объектам первой степени химической опасности. Целью диверсии была экологическая катастрофа и массовое уничтожение жителей Луганской области, отметили в Офисе генпрокурора.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня провозглашения приговора.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.