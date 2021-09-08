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Немецкие политики давили на власти Украины из-за старого долга сомнительной фирме – Der Spiegel

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СМИ узнали, что немецкие политики давили на украинских из-за долга 20-летней давности
СМИ узнали, что немецкие политики давили на украинских из-за долга 20-летней давности
Фото: EPA

Немецкие чиновники требовали миллионы евро от Украины в пользу мюнхенской компании с сомнительной репутацией и коррупционным прошлым. Об этом говорится в совместном расследовании Der Spiegel и журналистов "Схем" (проект "Радіо Свобода").

Речь идет о компании Varex, офис которой зарегистрирован в доме под Мюнхеном. При этом ее интересы, как установил Der Spiegel, отстаивают на высшем политическом уровне в Германии.

По данным журналистов, среди лоббистов Varex и федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер, и два государственных секретаря парламента в его министерстве, и по меньшей мере один нынешний и один бывший член Бундестага от Христианско-демократического союза. Все они, отмечает Der Spiegel, способствовали вынесению коммерческих интересов частной компании на обсуждение с представителями украинской власти.

Эти лоббисты компании в последние годы давят на Украину для того, чтобы она вернула Varex давний долг, который якобы тянется еще с 90-х, отмечают журналисты.

По версии Varex, в 1991 году их компания подписала контракт с тогдашним министром здравоохранения Украины Юрием Спиженко о поставках аппаратов компьютерной томографии производства Siemens. Технику передали, но украинская сторона якобы недоплатила немецкой фирме 40 млн.

В 1998-м Varex уже попыталась получить деньги, но безуспешно. Спустя 20 лет владелец фирмы Норберт Петерс решил снова поставить вопрос о взыскании долга. Для этого он, как отмечают в Der Spiegel, обратился за помощью к федеральным властям Германии. Они приняли во внимание аргументы компании, начав давить на Украину.

По данным Der Spiegel, в 2018 году Альтмаер написал письмо по поводу долга украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману, которое "напоминало мягкую угрозу". 

Альтмаер отмечал, что Германия "хочет торговать с Украиной и инвестировать в нее", но для этого нужно "срочно свести счеты в старых делах, где стороны понесли убытки", потому что от этих ситуаций "до сих пор страдают прежде всего малые и средние предприятия". Авторы расследования добавляют, что возвращение таких долгов немецкий министр называл "ключевым аспектом", от которого "будет зависеть дальнейшее развитие экономических связей между Украиной и Германией".

Расследователи также выяснили, что к давлению присоединилась и партия ХДС, в частности тогдашний ее спикер Йоахим Пфайфер и госсекретарь парламента в министерстве экономики и энергетики Германии Томас Барайс.

Они, по данным СМИ, давили на украинского президента Владимира Зеленского за кулисами Мюнхенского форума по безопасности. А за месяц до этого Барайс встречался с представителями Varex.

Der Spiegel в расследовании отмечает, что у компании Varex сомнительное прошлое. В начале 90-х украинская власть якобы намеревалась выкупить у Varex долю уставного капитала. Но позже созданная в Верховной Раде парламентская следственная комиссия установила, что после перечисления 12 млн немецких марок (187 млн грн) на счета Varex ее директор Норберт Петерс передал эту сумму на валютные счета граждан Украины, открытые в иностранных банках.

Одним из счетов, пишет Der Spiegel, пользовалась семья тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука. "Схемы" установили, что Кравчука допросили, но тот все отрицал. Впоследствии это дело закрыли за истечением сроков давности.

Теги: Германия, Украина, коррупция, Владимир Гройсман, расследование, Владимир Зеленский, Петер Альтмайер
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