"Нет ни одного своего телеканала". Ермак объяснил падение рейтинга украинской власти

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что против украинской власти два года целенаправленно работает "мощнейшая машина".

13 февраля глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24" перечислил причины падения рейтинга власти.

"Назову несколько причин, я в них уверен. Причина первая – есть некая закономерность, непростые времена, COVID-19, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Причина вторая – против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, просто не прекращается", – сказал он.

По словам главы ОП, кто заказчик – "всем известно, не нужно даже говорить".

"Третья причина – уровень информационной политики оставляет желать лучшего. Люди должны чувствовать, что им становится жить лучше, это самое главное. Но очень важно, что делает власть для того, чтобы завтра стало жить лучше. У власти нет ни одного своего телеканала, против нее работает абсолютно другая система, на сегодняшний день причины таковы. Причины не в том, что президент [Украины Владимир] Зеленский, как писали где-то, "за два года сумел развалить процветающую страну, уничтожить лучшую медицину", – объяснил Ермак.

"Никто не дождется", что власть будет жаловаться, подчеркнул он.

Опрос Центра Разумкова, проведенный в Украине с 29 января по 3 февраля, свидетельствует, что более половины граждан выступают за отставку Кабинета Министров Дениса Шмыгаля и проведение досрочных выборов в Верховную Раду; досрочное прекращение полномочий президента поддерживают 48,8% респондентов.

Зеленский стал президентом весной 2019 года, спустя несколько месяцев в Украине прошли парламентские выборы.