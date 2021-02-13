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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак о ситуации на Донбассе: Несмотря на провокации, это все равно несравнимо с тем, что происходило, когда режима тишины не было

Президент Владимир Зеленский поехал на Донбасс 11 февраля в связи с обострением ситуации на фронте, отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ермак: Есть провокации, погибшие, раненые. Но если мы сравним цифры, потери, которые наша армия несла в аналогичные периоды, например год назад, безусловно, в разы меньше
Ермак: Есть провокации, погибшие, раненые. Но если мы сравним цифры, потери, которые наша армия несла в аналогичные периоды, например год назад, безусловно, в разы меньше
Фото: EPA

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что, даже несмотря на "провокации", ситуацию на Донбассе нельзя сравнить с той, которая была до объявления перемирия 27 июля 2020 года. Об этом он сказал в интервью ведущему Тиграну Мартиросяну, которое выйдет на канале "Украина 24" вечером 13 февраля. Сайт "Сегодня" опубликовал фрагменты этого интервью.

"Несмотря на те провокации, которые есть, это все равно несравнимо с тем, что происходило, когда режима [прекращения огня] не было", – сказал он.

Ермак назвал режим прекращения огня важным достижением.

"Есть провокации, погибшие, раненые. Но если мы сравним цифры, потери, которые наша армия несла в аналогичные периоды, например год назад, безусловно, в разы меньше", – сказал глава ОПУ.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский поехал на Донбасс 11 февраля в связи с обострением ситуации на фронте, пишет "Сегодня".

"Сейчас поездка связана с участившимися обострениями и последними провокациями. Поэтому на последней точке, которую мы посетили, на протяжении нескольких недель погибли трое наших бойцов, наших героев. Мы были на передовой, видели непосредственно, где это происходило. Выслушали обстоятельства гибели наших бойцов и то, какие меры принимаются, чтобы обезопасить и быть готовым к возможным новым провокациям", – заявил Ермак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. Глава МВД Украины Арсен Аваков 4 февраля заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

Зеленский во время визита в Донецкую область 11 февраля сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, перемирие, Владимир Зеленский, обстрелы, война в Украине, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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