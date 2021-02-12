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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Важно, что враг видит: нам не все равно". Зеленский обнародовал видео из своей поездки в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости для украинских властей постоянно ездить на Донбасс и встречаться с военными – чтобы понимать, в каком состоянии армия.

Зеленский: Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами, и вместе с иностранными гостями
Зеленский: Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами, и вместе с иностранными гостями
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook обнародовал видео, в котором показал кадры из его поездки в Донецкую область 11 февраля. 

"Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами – чтобы понимать, что наша армия сильна – как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями (на Донбасс президент ездил с послами западных стран. – "ГОРДОН") – чтобы они убедились, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не сепаратистам", – говорится в подписи к видео. 

В ролике Зеленский говорил о режиме прекращения огня на Донбассе и отметил, что его "не просто соблюдать".

"Мы не просто так сегодня здесь. Именно это дает возможность понимать, что армия находится в нормальном состоянии, в том числе психологическом. А также очень важно, что враг видит, что мы думаем о нашей армии и нам не все равно", – сказал он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2751133928470299/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. Глава МВД Украины Арсен Аваков 4 февраля заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих.

В феврале погибших уже пятеро. При этом двое украинских военных были убиты оккупантами в Донецкой области 11 февраля, в день визита Зеленского и послов. Сам президент сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, военные, снайперы, сепаратисты, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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