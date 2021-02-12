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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ не сообщает о снайперских обстрелах оккупантов – украинский дипломат

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что грубые нарушения со стороны российских вооруженных формирований на Донбассе, унесшие жизни украинских военных, не были отражены в отчетах ОБСЕ.

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ОБСЕ не отразила в своих отчетах грубое нарушение перемирия на Донбассе
ОБСЕ не отразила в своих отчетах грубое нарушение перемирия на Донбассе
Фото: depositphotos.com

В последних отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о ситуации на Донбассе не было информации о грубых нарушениях перемирия вооруженными формированиями РФ. Об этом 11 февраля заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, пишет "Укрінформ".

"Такие грубые нарушения как применение 120-мм минометов 8 февраля вблизи Южного или снайперский огонь, который уносит жизни украинских военных, к сожалению, не вошли в отчеты СММ", – отметил он.

Он отметил, что по всей линии соприкосновения регулярно фиксируются всплески насилия.

"И хотя их интенсивность остается значительно ниже, чем в предыдущие годы, эту негативную тенденцию нельзя игнорировать", - сказал Цимбалюк.

В феврале на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих. 11 февраля в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода Владислав Лященко. В один день с ним от пули российского снайпера погиб 34-летний украинский военный Александр Глушко, 6 февраля двое военнослужащих 28-й ОМБр – старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный – подорвались на неизвестном взрывном устройстве и скончались. Еще один военный – старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко – был убит снайпером оккупантов 2 февраля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, снайпер, военные, агрессия, боевики, перемирие, украинский военный, война в Украине, военнослужащий, Евгений Цымбалюк, война на Донбассе
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