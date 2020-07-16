Российская делегация в ОБСЕ устроила демарш на заседании по теме гибридных угроз – дипломат

Большинство делегаций в ОБСЕ приветствовали намерение украинской стороны привлечь внимание к проблеме гибридных угроз, единственной делегацией, которая заявила, что эта тема неинтересна и якобы разделяет страны – участницы ОБСЕ, стала делегация РФ. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Делегация РФ во время Форума безопасного сотрудничества и постоянного совета ОБСЕ в среду совершила демарш и покинула заседание, сообщил в комментарии "Укринформу" постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

По его словам, это было сделано после неудачных попыток приуменьшить значение темы гибридных угроз в целом и избежать обсуждения российской гибридной агрессии против Украины в частности.

"Представитель делегации РФ, который присутствовал физически на заседании в Хофбурге, совершил демарш и покинул зал. Таким образом российский дипломат отреагировал на речь директора Национального института стратегических исследований [Украины] Александра Литвиненко, который выступал в качестве одного из основных докладчиков на тему гибридных угроз", – сказал Цымбалюк.

Он отметил, что большинство делегаций в ОБСЕ приветствовали намерение украинской стороны привлечь внимание к этой проблематике. Единственной делегацией, которая заявила, что эта тема неинтересна и якобы разделяет страны – участницы ОБСЕ, стала делегация РФ.

"Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", – сказал Цымбалюк.

Несмотря на демарш россиян, совместное заседание продолжилось. В своей презентации Литвиненко говорил, что Россия развязала и продолжает свою прокси-войну на истощение на Донбассе, а конечная ее цель заключается в препятствовании реализации евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, создании буферной зоны между Россией и Западом и, в конечном итоге, восстановлении своего влияния в Украине.

Представитель НАТО, руководитель отдела гибридных вызовов Михаэль Рюле в своем выступлении сказал, что реакция на гибридную угрозу, которую осуществляет одна из стран против другой, должна быть коллективной и лишь тогда она будет эффективной.

Цимбалюк подчеркнул, что политическая поддержка является очень важной для Украины.

По его словам, тематика гибридных угроз вызвала большой интерес, и ряд делегаций уже выступил с призывами к следующему председательствующему в совете с призывом уделять внимание этому вопросу.

"Хотя российская делегация и покинула зал, это не означает, что они будут жить в информационном вакууме: выступления приглашенных докладчиков будут распространены в ОБСЕ, наша делегация в национальном качестве и миссии других стран также распространят свои выступления как документы ОБСЕ. Поэтому делегация РФ сможет с ними ознакомиться и, надеюсь, учесть и не делать вид, что ничего не происходит", – добавил украинский дипломат.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.