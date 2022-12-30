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"Неужели для наших воинов важна моя биография, вот прямо сегодня?" Новый посол Украины в Болгарии ответила на упреки "никудышних" журналистов

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Зеленский назначил Илащук (на фото) послом Украины в Болгарии 23 декабря
Зеленский назначил Илащук (на фото) послом Украины в Болгарии 23 декабря
Фото: Олеся Ілащук / Telegram

Назначенная на должность посла Украины в Болгарии Олеся Илащук пообещала в Telegram 29 декабря, что ее биография будет опубликована на официальном государственном сайте и официальных ресурсах украинского диппредставительства.

Она отметила, что "в связи с множеством задач" вопрос о биографии "не был приоритетным", а "каждый украинец и украинка понимают, что нужно делать конкретные дела, а не заниматься пиаром".

Так, по словам Илащук, она принимала участие в решении "вопросов оборонного и гуманитарного значения" для Украины.

"Впервые за долгое время мы получили и продолжим получать реальную помощь от наших партнеров в Болгарии", – указала новая посол Украины.

Также в Болгарии стартовала "логистическая операция", в ходе которой состоится отправка военной и военно-технической помощи в Украину, добавила Илащук.

"Неужели для наших воинов важна моя биография, вот прямо сегодня? Для людей, которые потеряли дома и нуждаются в немедленной помощи? Конечно, нет, – указала посол. – Для друзей… и для тех никудышних журналистов, кто в это трудное время пытается "хайповать" на домыслах, ставит под сомнение компетентность решения правительства и нашего президента… я даю ответ о своей биографии. Тот, кто пишет статьи без доказательств и искажает факты на свой лад, расшатывает наше общество во время военного положения, работает на врага".

Контекст:

Президент Владимир Зеленский 23 декабря сменил посла Украины в Болгарии – указом №879/2022 уволил с должности Виталия Москаленко, а указом №880/2022 назначил послом Илащук.

"Европейская правда" написала 25 декабря, что Илащук не имеет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям. Информацию о том, что новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД, журналистам подтвердили несколько источников в дипкорпусе.

В МИД Украины заявили, что Илащук имеет квалификацию специалиста по международным отношениям. Она получила диплом с отличием по специальности "страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, сообщили в ведомстве. В МИД добавили, что "назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой".

Теги: Украина, Болгария, военная помощь, журналисты, дипломаты, посольство Украины, биография, назначение, посол, критика
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