"Неужели для наших воинов важна моя биография, вот прямо сегодня?" Новый посол Украины в Болгарии ответила на упреки "никудышних" журналистов

Она отметила, что "в связи с множеством задач" вопрос о биографии "не был приоритетным", а "каждый украинец и украинка понимают, что нужно делать конкретные дела, а не заниматься пиаром".

Так, по словам Илащук, она принимала участие в решении "вопросов оборонного и гуманитарного значения" для Украины.

"Впервые за долгое время мы получили и продолжим получать реальную помощь от наших партнеров в Болгарии", – указала новая посол Украины.

Также в Болгарии стартовала "логистическая операция", в ходе которой состоится отправка военной и военно-технической помощи в Украину, добавила Илащук.

"Неужели для наших воинов важна моя биография, вот прямо сегодня? Для людей, которые потеряли дома и нуждаются в немедленной помощи? Конечно, нет, – указала посол. – Для друзей… и для тех никудышних журналистов, кто в это трудное время пытается "хайповать" на домыслах, ставит под сомнение компетентность решения правительства и нашего президента… я даю ответ о своей биографии. Тот, кто пишет статьи без доказательств и искажает факты на свой лад, расшатывает наше общество во время военного положения, работает на врага".