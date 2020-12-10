НКРЭКУ торопится с отменой карантинных мер поддержки энергорынка – нардеп Гриб

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, завтра планирует отменить меры поддержки энергетикам, которые были введены на период карантина, сообщила внефракционный нардеп Виктория Гриб.

Виктория Гриб: Это вызовет серьезные проблемы для генерирующих компаний, и отмена мер поддержки накануне нового локдауна выглядит крайне нелогичной Фото: Виктория Гриб / Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, может принять преждевременное решение об отмене карантинных мер поддержки энергорынка, что крайне негативно скажется на финансовом состоянии генерирующих компаний. Об этом заявила в Facebook внефракционный нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб, комментируя повестку дня заседания регулятора 11 декабря.

"НКРЭКУ завтра планирует отменить меры поддержки энергетикам, которые общими усилиями были введены на период карантина. Уверена, что это преждевременное решение, последствия которого будут тяжелыми прежде всего для атомщиков, тепловой энергетики и шахтеров", – сообщила Гриб.

Она отметила, что весной комиссия проявила благоразумие и повысила ценовые ограничения на рынке, не позволив цене на электричество "провалиться" ниже себестоимости.

"Благодаря этому удалось стабилизировать финансовое состояние "Энергоатома" и тепловой генерации. Завтра эти меры планируется отменить, что приведет к резкому обвалу оптовых цен и как следствие убытков генерирующих компаний", – добавила депутат.

По ее информации, к НКРЭКУ уже обратились ключевые игроки рынка с просьбой не принимать поспешных решений, а взвешенно и профессионально обсудить этот вопрос.

"Вчера правительство приняло решение о повторном локдауне, соответственно в январе нас ждет очередное снижение спроса и падение цен. Это вызовет серьезные проблемы для генерирующих компаний, и отмена мер поддержки накануне нового локдауна выглядит крайне нелогичной", – подытожила депутат.



На 11 декабря назначено заседание НКРЭКУ, на котором планируется внести изменения в постановление №766 "О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Изменения предусматривают снижение ночного прайс-кэпа в торговой зоне объединенной энергосистемы Украины с 1228 до 950 грн/МВт; ограничение цены продажи электроэнергии из возобновляемых источников "Гарантированным покупателем" на рынке на сутки вперед с диапазоном 10-1536 грн/МВт-ч, тогда как сегодня этот диапазон составляет 10-2048 грн/МВт-час, пишет Politeka.

По информации "РБК-Украина", против планов НКРЭКУ выступил НАЭК "Энергоатом", опасаясь резкого ухудшения финансового состояния.