"Нормальный мужчина не будет указывать женщине, что и как ей одевать". Гарбарук о скандале с декольте Тишкун

"Она была приобщена к подготовке концепции и организации одного из образовательных проектов. Слово "помощница" неуместно. Это была обычная рабочая встреча, никакая не официальная. Почему это так все раздули? Мы должны были пообщаться по поводу развития профессионально-технического образования Львова", – рассказал он.
Платье коллеги, которое увидел еще перед встречей, говорит Гарбарук, его не смутило.
"Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей одевать, потому что на самом деле это противоречит европейским принципам. Это дискриминация и это можно отнести к вопросу сексизма. Как человек себя выражает – это его личное", – подчеркнул он.
Инцидент произошел в канун Рождества, 24 декабря. Потому такой вид Тишкун Гарбарук связывает с тем, что у женщины были планы на вечер.
"Она в этот день, насколько мне известно, собиралась встречаться со своими коллегами после обеда. В праздник каждый одевается так, как он считает нужным", – отметил Гарбарук.
Экс-замминистра признается, что расстроен масштабом скандала. Решение об увольнении, говорит, принял сам и сразу.
"Если возникает такая ситуация и если человек занимает какую-то соответствующую государственную должность, он должен с этой должности уйти – это стало европейской традицией", – подчеркнул он.
Гарбарук также отметил, что с Тишкун его связывают только рабочие отношения.
24 декабря Гарбарук провел встречу с мэром Львова Андреем Садовым, где, в частности, обсуждался ремонт библиотек. В соцсетях появились снимки, сделанные во время этого визита. На них рядом с чиновниками была 27-летняя юрист Кристина Тишкун в черном платье с наполовину оголенной грудью без бюстгальтера.
Депутат Львовского областного совета Парасковия Дворянин отмечала, что Тишкун на встрече представилась "помощницей замминистра образования", пишет DailyLviv.
28 декабря Кабмин уволил Гарбарука. Нардеп от фракции "Cлуга народа" Юлия Гришина сообщила, что чиновник сам написал заявление об уходе с должности.
Гарбарук родился в Ровно в 1969 году, окончил Харьковский государственный институт искусств имени Котляревского и Львовский региональный институт государственного управления. 15 июля 2020 года был назначен на должность заместителя министра образования, сообщил сайт ведомства.