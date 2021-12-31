"Нормальный мужчина не будет указывать женщине, что и как ей одевать". Гарбарук о скандале с декольте Тишкун

Грабарук (слева) на встрече с Садовым (в центре) появился с помощницей в вечернем наряде Фото: christina_tyshkun / Instagram

"Она была приобщена к подготовке концепции и организации одного из образовательных проектов. Слово "помощница" неуместно. Это была обычная рабочая встреча, никакая не официальная. Почему это так все раздули? Мы должны были пообщаться по поводу развития профессионально-технического образования Львова", – рассказал он.

Платье коллеги, которое увидел еще перед встречей, говорит Гарбарук, его не смутило.

"Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей одевать, потому что на самом деле это противоречит европейским принципам. Это дискриминация и это можно отнести к вопросу сексизма. Как человек себя выражает – это его личное", – подчеркнул он.

Инцидент произошел в канун Рождества, 24 декабря. Потому такой вид Тишкун Гарбарук связывает с тем, что у женщины были планы на вечер.

"Она в этот день, насколько мне известно, собиралась встречаться со своими коллегами после обеда. В праздник каждый одевается так, как он считает нужным", – отметил Гарбарук.

Экс-замминистра признается, что расстроен масштабом скандала. Решение об увольнении, говорит, принял сам и сразу.

"Если возникает такая ситуация и если человек занимает какую-то соответствующую государственную должность, он должен с этой должности уйти – это стало европейской традицией", – подчеркнул он.

Гарбарук также отметил, что с Тишкун его связывают только рабочие отношения.