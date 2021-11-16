Новая глава "Слуги народа" хочет создать дисциплинарную комиссию. В партии будут наказывать за "недостойные" поступки

"Я предложила создать в партии дисциплинарную комиссию. Надеюсь, следующий съезд утвердит ее создание. Будем рассматривать и принимать решения по выводам этой комиссии. В частности, это может быть решение об исключении из партии и фракции. Решения будут приниматься персонально, в каждом конкретном случае, но будет жестко!", – пообещала Шуляк.

По ее словам, в Раде и в местных советах "могут происходить различные ситуации, которые касаются обсуждений и вынесения определенных решений".

"Не все поступки достойны, и на некоторые поступки наших представителей нужно жестко реагировать", – отметила Шуляк на брифинге 15 ноября, который транслировался в Facebook "Слуги народа".

Глава партии подчеркнула, что изначально планировалось создать этический совет, который бы рассматривал поведение нардепов фракции, был разработан "драфт" такого положения, но инициатива так и не была реализована.