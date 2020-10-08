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Интервью Бацман с Разумковым. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым выйдет сегодня в 18.00.

Разумков в интервью Бацман рассказал об отношениях с Офисом президента и главой государства
Разумков в интервью Бацман рассказал об отношениях с Офисом президента и главой государства
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка.

Интервью записали сегодня, в день рождения Разумкова. Трансляция начнется в 18.00 на YouTube-канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Разумков говорил об отце, работе в Верховной Раде и зарплате депутатов, о потенциальных кандидатах в президенты и своих президентских амбициях, об отношениях с главой государства Владимиром Зеленским и его офисом, об уголовных производствах в отношении пятого президента Петра Порошенко, о бизнесменах Игоре Коломойском, Ринате Ахметове и Викторе Пинчуке, о своем сотрудничестве с бизнесменом и политиком Сергеем Тигипко, о компромате, а также о жене и детях.

"У меня абсолютно рабочие отношения с Офисом [президента]. Вы это, думаю, видите. Честно, не успеваю посмотреть за кошками, которые бегают [между нами]. Кварталов [нас разделяет] несколько, вы же знаете, где находится Верховная Рада, а где Банковая... Есть работа, которую каждый на своей должности должен делать, и от этого зависит сегодня, может, громко звучит, но и будущее страны. Какие у меня отношения с президентом? Нормальные, хорошие отношения", – сказал спикер.

Разумков родился 8 октября 1983 года в Бердичеве Житомирской области в семье актрисы театра и кино Натальи Кудри и политика, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Разумкова. До 14 лет жил в Бердичеве с бабушкой, затем переехал к родителям в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность – экономист-международник, переводчик с английского языка) и Национальный университет государственной налоговой службы (специальность – юрист).

В 2007-м работал в Министерстве регионального развития и строительства Украины, затем в течение нескольких лет – в бизнесе, в том числе в компании ТАС Сергея Тигипко. Разумков был личным помощником Тигипко в 2010–2012 годах, когда тот занимал должность вице-премьер-министра. Кроме Тигипко, он консультировал других политиков. В 2015 году с партнерами основал компанию Ukrainian Politconsulting Group, которая занималась политическим консалтингом.

Во время избирательной компании 2019 года как политтехнолог сотрудничал с нынешним президентом Зеленским, был спикером его штаба. На досрочных парламентских выборах 2019 года возглавил список партии "Слуга народа", был избран председателем Верховной Рады.

Разумков в 20062010 годах был членом Партии регионов, а с мая по ноябрь 2019-го возглавлял партию "Слуга народа".

Теги: Верховная Рада, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Партия регионов, Виктор Пинчук, Сергей Тигипко, Игорь Коломойский, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины
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