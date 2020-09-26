Разумков: Верховная Рада имеет право на собственную позицию по Минскому процессу

Позиция Верховной Рады является одной из важных составляющих процесса по возвращению временно оккупированных территорий и их жителей. Об этом 25 сентября заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

Разумков не видит смысла в переносе переговорной площадки ТКГ из Минска в другую локацию Фото: ЕРА

Украинский парламент неоднократно отстаивал важные позиции и мнения по вопросу деоккупации Донбасса. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире передачи "Хард с Влащенко" на телеканале "Україна-24" 25 сентября.

"Как Председатель Верховной Рады Украины я имею право на свое мнение, так же как и Верховная Рада имеет право на собственную позицию относительно важных составляющих Минского процесса", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности переноса места переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) из Минска в другой город.

Так Разумков прокомментировал слова первого президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, сказанные им в интервью изданию "Страна", о том, что не Разумкову решать дела ТКГ. Комментарий Кравчука относился к мнению спикера о том, что тот не видит смысла в смене переговорной площадки для минской ТКГ.

"Именно позиция Верховной Рады является одной из важных составляющих процесса, направленного на победу и возвращение наших временно оккупированных территорий, и в первую очередь возвращения наших граждан, которые сегодня пока остаются на этих территориях", – уточнил спикер украинского парламента.