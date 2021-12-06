ОАСК зарегистрировал иск Януковича к Верховной Раде – Совгиря

Об этом 6 декабря в Facebook сообщила представитель парламента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

"В этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", – написала она.

Нардеп отметила, что согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины дела об обжаловании действий Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции.

Янукович подал в Окружной административный суд Киева на Верховную Раду из-за своего отстранения от должности главы государства. Об этом 27 ноября сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.