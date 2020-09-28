"Общество ожидает". Зеленский призвал Раду быстрее утвердить Национальную антикоррупционную стратегию

Президент Украины Владимир Зеленский считает недостаточными изменения, которые произошли за последний год в сфере борьбы с коррупцией.

Верховной Раде следует быстрее утвердить Национальную антикоррупционную стратегию на 2020–2024 годы. Об этом 28 сентября на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

"Антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции. Антикоррупционная стратегия – это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях", – сказал президент.

Зеленский отметил, что стратегия предусматривает конкретные меры для наказания за коррупцию.

По словам главы государства, произошедшей за последний год перезагрузки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение, внедрения механизма гражданской конфискации имущества и начала работы Высшего антикоррупционного суда недостаточно для борьбы с коррупцией.

"Общество ожидает системных и скоординированных действий в предупреждении коррупции, эффективных результатов деятельности антикоррупционных органов Украины", – подчеркнул Зеленский.

Законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020–2024 годы", инициатором которого является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабинет Министров утвердил 16 сентября. Глава правительства тогда заявил, что документ должен "скоординировать все ветви власти для эффективного преодоления, а главное – предотвращения коррупции".

В Верховной Раде законопроект был зарегистрирован 21 сентября под №4135. По состоянию на 28 сентября документ шестой день находится в статусе "предоставлено для ознакомления".

Согласно опросу, проведенному в июле Социологической группой "Рейтинг", самой важной проблемой в Украине ее жители считают коррупцию в государственных органах (48% украинцев).