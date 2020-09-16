Кабмин Украины принял Национальную антикоррупционную стратегию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Национальной антикоррупционной стратегии в стране не было с 2017 года. Сегодня ее утвердили.

16 сентября Кабинет Министров Украины утвердил Национальную антикоррупционную стратегию. Об этом информирует сайт правительства.

Сам документ презентовали на предыдущем заседании Кабмина.

На сегодняшнем заседании премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Национальной антикоррупционной стратегии в Украине не было с 2017 года.

Новый документ, по его словам, должен "скоординировать все ветви власти для эффективного преодоления, а главное – предотвращения коррупции".

"Надеемся, что все органы власти, в том числе парламент, будут активно помогать нам с внедрением соответствующих изменений", – отметил Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией.

Согласно опросу, проведенному в июле Социологической группой "Рейтинг", самой важной проблемой в Украине жители считают коррупцию в государственных органах (48% украинцев).