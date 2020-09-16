Кабмин Украины принял Национальную антикоррупционную стратегию

16 сентября Кабинет Министров Украины утвердил Национальную антикоррупционную стратегию. Об этом информирует сайт правительства.
Сам документ презентовали на предыдущем заседании Кабмина.
На сегодняшнем заседании премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Национальной антикоррупционной стратегии в Украине не было с 2017 года.
Новый документ, по его словам, должен "скоординировать все ветви власти для эффективного преодоления, а главное – предотвращения коррупции".
"Надеемся, что все органы власти, в том числе парламент, будут активно помогать нам с внедрением соответствующих изменений", – отметил Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией.
Согласно опросу, проведенному в июле Социологической группой "Рейтинг", самой важной проблемой в Украине жители считают коррупцию в государственных органах (48% украинцев).