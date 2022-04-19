Офис ООН возобновил работу в Киеве

"Мы предложили обеим сторонам прийти к согласию о том, что обе стороны, представители России и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов", – сказал Гриффитс.

Он также анонсировал свой визит на этой неделе в Турцию, где планирует обсудить ситуацию в Украине с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

7 апреля Гриффитс побывал в Буче и Ирпене Киевской области, сообщала пресс-служба ООН. Он обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром обороны Алексеем Резниковым и другими членами правительства гуманитарную ситуацию в стране, способы добиться гуманитарной паузы и обеспечить безопасную доставку помощи нуждающимся и эвакуацию людей. Эти темы Гриффитс обсуждал и в Москве, где он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и замминистра обороны Александром Фоминым.

Тогда же Гриффитс заявил, что переезд некоторых отделений ООН на запад страны "был временным" и организация восстановит присутствие своих гуманитарных организаций в украинской столице.