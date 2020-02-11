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ПОЛИТИКА

Онищенко просит политического убежища в Германии

Адвокат беглого экс-нардепа Александра Онищенко Инго Миноджио заявил, что в Украине существует "опасность для жизни и здоровья" его подзащитного.

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В Украине Онищенко подозревают в злоупотреблениях при реализации газа
В Украине Онищенко подозревают в злоупотреблениях при реализации газа
Фото: Aleksandr Onyshenko / Facebook

Беглый бывший нардеп Александр Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище. Об этом 11 февраля Deutsche Welle сообщил адвокат политика Инго Миноджио.

Адвокат отметил, что соответствующее заявление Онищенко подал в ожидании решения суда об экстрадиции в Украину.

Миноджио утверждает, что в Украине существует "опасность для жизни и здоровья" его подзащитного.

По словам адвоката экс-нардепа, в Украине "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах", а главный политический оппонент Онищенко – пятый президент Украины Петр Порошенко – "даже после потери власти остается очень влиятельным", что якобы представляет опасность для бывшего депутата.

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в ВАКС.

30 сентября 2019 года Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину. Онищенко в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что "может вернуться в Украину, когда ему захочется", и предоставил фото своего билета из Барселоны в Киев на 13 декабря

В начале декабря 2019 года СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. По информации программы "Схемы", суд в Германии должен принять решение о мере пресечения и экстрадиции экс-нардепа по запросу украинских правоохранителей.

21 января 2020 года ВАКС решил слушать дело Онищенко заочно.

30 января Высший антикоррупционный суд отправил в Германию повестку Онищенко.

Теги: Германия, Петр Порошенко, Украина, Укргазвидобування, экстрадиция, Александр Онищенко, НАБУ, ВАКС
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