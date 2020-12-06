"Опора" назвала явку избирателей во втором туре выборов мэра Кривого Рога

Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога составила более 34%, об этом сообщили в гражданской сети "Опора".

По состоянию на 20.00 6 декабря явка во время повторного голосования на выборах мэра Кривого Рога Днепропетровской области составила 34,6%. Об этом гражданская сеть "Опора" сообщила в Facebook.

"Явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 23%, а 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составляла 29,23%", – отмечено в посте.

За место мэра Кривого Рога во втором туре борются Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") и Константин Павлов ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), которые 25 октября получили 25,94% и 9,15% голосов соответственно.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

22 ноября в ряде городов Украины прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирали в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал "Первый городской телеканал". Во второй тур вышел также Шевчик, а Павлов занял третье место и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.